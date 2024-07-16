ماذا تعرف عن خاتم "غالاكسي رينغ" الذكي ؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة سامسونغ خاتم "غالاكسي رينغ"، وهو أول منتج من نوعه للشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا.

تسعى الشركة الكورية الجنوبية لدمج منتجاتها، مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، لتقديم ميزات تتبع الصحة للتنافس مع آبل.

الخاتم "غالاكسي رينغ"، الذي أعلنت عنه سامسونغ خلال الأشهر القليلة الماضية، هو خاتم خفيف الوزن مزود بأجهزة استشعار مصممة لمراقبة الصحة على مدار 24 ساعة في اليوم.

وتعمل سامسونغ على وضع الخاتم كجهاز يمكن ارتداؤه إلى جانب ساعاتها الذكية ومع الهاتف الذكي، مدعومًا ببرنامج الذكاء الاصطناعي، لتقديم صورة شاملة عن صحة الشخص، وهي الخطوة التي يمكن أن تساعد في دفع المبيعات لمنتجاتها الأخرى.

ويشبه تصميم الخاتم الخارجي الخواتم التقليدية، ويأتي بعدة ألوان منها الفضي والذهبي والأسود، وهو خفيف الوزن ومتوفر بمقاسات مختلفة لتناسب معظم العملاء.

ويضم الخاتم مجموعة من المستشعرات لتتبّع العديد من المؤشرات الصحية في الجسم، ومنها معدل نبضات القلب ومعدل التنفس ونمط النوم، وغيرها من المؤشرات الحيوية.

تقول شركة سامسونغ إن "غالاكسي رينغ" يمكنه مراقبة الأشياء التالية:

النوم: يمكن للجهاز مراقبة حركة الشخص أثناء النوم، ووقت النوم، ومعدل ضربات القلب والتنفس، وإعطاء تحليل لجودة النوم.

معدل ضربات القلب: يمكن لـ "غالاكسي رينغ" إبلاغ المستخدمين عندما يكون معدل ضربات قلبهم مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير عادي. كما يمكن للمستخدمين التحقق من معدل ضربات قلبهم في الوقت الفعلي.

الدورة الدموية: تقول شركة سامسونغ إنها تستخدم درجة حرارة الجلد للمساعدة في تتبع الدورة الدموية.

التمرين: يمكن لـ "غالاكسي رينغ" اكتشاف نوع التمرين أو النشاط الذي يمارسه الشخص.

ويتراوح وزن "غالاكسي رينغ" بين 2.3 جرام و3 جرامات، حسب الحجم الذي تشتريه. ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان.

تقول شركة سامسونغ إن بطارية "غالاكسي رينغ" يمكنها أن تدوم لمدة تصل إلى سبعة أيام، وهناك علبة شحن محمولة، كما هو الحال مع سماعات الأذن اللاسلكية.

سيكون "غالاكسي رينغ" متاحًا في 24 يوليو ويبدأ سعره من 399.99 دولار.