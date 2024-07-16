«غوغل» نحو أكبر صفقة استحواذ بـ 23 ملياراً

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجري شركة غوغل محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني Wiz مقابل 23 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. حيث ذكرت المصادر أن الصفقة قد تتم قريباً.

وتأسست شركة Wiz في عام 2020، ونمت بسرعة تحت قيادة الرئيس التنفيذي عساف رابابورت. وكانت تتطلع إلى طرح عام أولي في شهر مايو الماضي، عندما حققت الشركة تقييماً بقيمة 12 مليار دولار، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وإذا اكتملت الصفقة، فستكون أكبر عملية استحواذ لشركة غوغل على الإطلاق. كما أنها ستؤكد على الرهان الواضح والمستمر على الأمن السيبراني، في وقت تمكنت فيه الجهات الإجرامية من تعطيل الحكومات والمنظمات الكبيرة.

وقامت غوغل بعمليات استحواذ إلكترونية كبيرة من قبل: استحوذت الشركة على Mandiant للأمن السيبراني مقابل 5.4 مليارات دولار قبل عامين.

وكانت غوغل تجري محادثات للاستحواذ على شركة تصنيع برمجيات المبيعات Hubspot، ولكن يقال إن مساعيها للصفقة قد تباطأت.