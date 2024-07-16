6.5 % نمو مبيعات الهواتف الذكية عالمياً بدعم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - بلومبرغ

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استقرت مبيعات هواتف «أيفون» من شركة «أبل» خلال الفصل المنتهي في شهر يونيو الماضي، مع تسارع النمو في سوق الهواتف الذكية بوجه عام، وفقاً لدراسة مستقلة.

وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 6.5 %، بدعم الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» (IDC)، في حين ارتفعت مبيعاتها وفق أرقام شركة «كاونتربوينت ريسيرش» بنسبة 6 %.

وساعدت نسب الخصم القوية التي ارتبطت بمهرجان التسوق رقم 618 في الصين، على تحفيز المستهلكين في أكبر أسواق الهاتف المحمول في العالم، حيث حققت شركتا «شاومي» و«هواوي تكنولوجيز» الناهضة من كبوتها، تقدماً كبيراً هذا العام. وتأتي الدراسة الجديدة، بعد صدور بيانات السلطات الصينية، التي كشفت أن هواتف «أيفون» تحقق انتعاشاً منذ مارس الماضي. وقالت «آي دي سي» إن شركة «أبل» باعت 45.2 مليون جهاز خلال الربع الثاني، بزيادة بنسبة 1.5 % عن أرقام الفترة نفسها من العام السابق.