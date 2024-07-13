تليسكوب جيمس ويب يلتقط صوراً لاندماج مجرتي البطريق والبيضة

المصدر: وام

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تمكن تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) من التقاط صورتين لبداية اندماج مجرتين تقعان على بعد 326 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ونشرت (ناسا) أمس الجمعة، الصورتين اللتين التقطهما التليسكوب لطور اندماج المجرتين اللتين أطلق على إحداهما البطريق، والأخرى البيضة حيث تُعرف المجرتان المختلطتان معا باسم "أرب 142" وتظهر في الصور وسط ضباب عبارة عن مزيج من النجوم والغاز في غمرة اندماجهما البطيء.

وتوقعت جين ريجبي، العالمة البارزة في مشروع ويب في ناسا أن تصبح المجرتان مجرة ​​واحدة بعد مئات الملايين من السنين من الآن مضيفة أن الاندماج طريقة شائعة تتكون بها المجرات، مثل مجرتنا، بمرور الوقت، لتنمو من مجرات صغيرة.

وقال مارك كلامبين، مدير قسم الفيزياء الفلكية في مقر "ناسا" أنهم وجدوا أن هذه المجرات المبكرة جدا كانت أكثر ضخامة وأكثر ضياء مما توقعوا مما يطرح السؤال: كيف أصبحت كبيرة جدا بهذه السرعة؟" مشيرا إلى أن ويب هو أكبر وأقوى تلسكوب ذهب إلى الفضاء. وهو متخصص في التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهي أطوال موجية من الضوء أطول مما يمكن أن تراه أعيننا.

يذكر أن ويب صمم ليكون أكثر حساسية من سلفه تلسكوب هابل الفضائي الذي ما زال يعمل أيضاً حيث ينظر ويب إلى الكون أساسا في إطار الأشعة تحت الحمراء، في حين فحص هابل الكون أساسا في أطوال موجية ضوئية وفي الأشعة فوق البنفسجية.