«سلاك» تحذف أرشيف المحادثات والملفات من خدمتها المجانية

المصدر: (سان خوسيه - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت شركة منصة التواصل للشركات ومؤسسات الأعمال (سلاك) حذف خاصيتي أرشيف المحادثات والملفات لمستخدمي قنوات المحادثة الجماعية المجانية أواخر أغسطس المقبل.

وقالت الشركة إنها ستبدأ حذف الرسائل والملفات التي يعود تاريخها لأكثر من عام للحسابات المجانية اعتباراً من 26 أغسطس المقبل، إلا إذا انتقل المشتركون إلى الحسابات مدفوعة الأجر.

وبدأ مستخدمو سلاك في يونيو الماضي تلقي رسائل بريد إلكتروني من شركة سلاك تقول إن «المحتوى الذي يزيد عمره على عام في قنوات المحادثة المجانية سيتم حذفه».

في الوقت نفسه لن يتمكن مستخدمو الحسابات المجانية من الوصول إلى الرسائل ولا الملفات التي مر عليها أكثر من 90 يوماً، بحسب سلاك. وللوصول إلى الملفات التي مر عليها أكثر من هذه الفترة يحتاج المستخدم إلى الاشتراك في الحسابات المدفوعة.

وتحدد قيمة الاشتراك على عدد المستخدمين المشتركين في قناة العمل المشتركة ومستوى الدعم المطلوب لها. ولن يتم حذف محادثات المستخدمين الذين سيحولون حساباتهم المجانية إلى حسابات مدفوعة قبل انتهاء المهلة المقررة.

كما تتيح منصة سلاك للمستخدمين خيار نقل أي محادثات أو ملفات يستخدمونها إلى برامج محادثة أخرى أو خدمات تخزين النسخ الاحتياطية. وبعد حذف المحادثات والملفات لن يكون من الممكن استعادتها أبداً.