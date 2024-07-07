أبل تطور جهازاً «سيغير قواعد اللعبة» حال إصداره

المصدر: البيان

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أكدت شركة أبل العمل على تطوير جهاز أعلن عنه مستخدمو نظام التشغيل iOS بأنه "سيغير قواعد اللعبة" إذا تم إصداره.

عثر أحد المتخصصين في البرمجة على أدلة غير مرئية في برنامج الواجهة الخلفية لشركة التكنولوجيا العملاقة والتي أظهرت أنها تعمل على جهاز iPad 7 mini.

على عكس iPhone، الذي يتم ترقيته كل عام، لم يشهد iPad mini إصدارًا جديدًا منذ عام 2021 - لكن iPad mini 6 أصبح ثاني أكثر الأجهزة اللوحية شعبية بعد طراز Pro الذي تم إصداره في نفس العام، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ولم تؤكد شركة أبل رسميًا الجهاز الجديد، لكن خبراء الصناعة توقعوا أنه سيضم تصميمًا بشاشة كاملة مقاس 8.3 بوصات، بما في ذلك كاميرا أمامية، ويتضمن شريحة على قدم المساواة مع iPhone 15.

وقد اكتشف نيكولاس ألفاريز مؤخرا بيانات في برنامج أبل تظهر منتجات جديدة قيد التطوير، مما يكشف عن هويات تشير إلى أن جهاز iPad mini 7 سوف يدعم كلا من الاتصال الخلوي وشبكة Wi-Fi، بحسب ما ذكره موقع MacRumors.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز اللوحي الجديد من شأنه أن يقلل من "التمرير الهلامي"، والذي يحدث عندما يبدو النص والصور على أحد جانبي الشاشة وكأنها تميل إلى الأسفل - مما يجبر المستخدمين على تحديث الصفحة.

كانت هذه شكوى رئيسية بين مستخدمي iPad، لكن Apple يمكن أن تحلها من خلال تصميم الجهاز بحيث يتم تعديله وتدويره تلقائيًا اعتمادًا على كيفية حملك للجهاز.

وتوقع خبراء الصناعة أن تتمكن شركة التكنولوجيا العملاقة من إضافة بعض أحدث ميزات iPad إلى الطراز الصغير، مثل الكاميرا الأمامية التي تم إطلاقها في مايو مع جهاز iPad Air المعاد تصميمه.

من المحتمل أيضًا أن يشهد جهاز Mini 7 الجديد إطلاق الكاميرا المحدثة في Air هذا العام.

يعتبر جهاز iPad mini 6 الحالي متوافقًا مع Apple Pencil 2، ولكن من المرجح أن يدعم الطراز القادم Pencil Pro، والذي تم إصداره أيضًا في شهر مايو.

يتيح القلم الجديد للمستخدمين أداء المهام عن طريق الضغط عليه وتدويره لتدوين الملاحظات ووضع علامات على الصور وإنشاء روائع رقمية.

يؤدي الضغط على القلم إلى إنشاء لوحة ألوان جديدة، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الأدوات وتصميمات الخطوط والألوان.