ماذا يعني تصنيف أبل لهاتف آيفون إكس بـ«القديم»؟

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة أبل أنها صنفت هاتف آيفون إكس والجيل الأول من سماعات الإير بودز والجيل الأول من مكبر الصوت هوم بود باعتبارها «قديمة».

وتستعد شركة أبل لإطلاق منتجاتها الجديدة في مؤتمرها السنوي المقرر في شهر سبتمبر المقبل، وتُعرف السلسلة الجديدة باسم آيفون 16، وفقا لـ سي إن إن الاقتصادية.

*ماذا يعني تصنيف آيفون إكس بالقديم؟*

نوهت أبل إلى أنها تعتبر الآن هاتف آيفون إكس والمنتجات المشار إليها سابقاً، مصنفة على أنها قديمة، والتي ما زال هناك الكثير من الأشخاص يستخدمونها.

ويشير تصنيف العلامة القديمة لشركة أبل من الناحية الفنية، إلى أن الشركة توقفت عن توزيع هذه المنتجات منذ أكثر من خمس إلى أقل من سبع سنوات، ويعني ذلك أن هذه الأجهزة لن تتلقى بعد الآن تحديثات البرامج أو الإصلاحات المضمونة من أبل، بما يشير إلى أن اهتمام الشركة تحول للتقنيات الحديثة.

طفرة آيفون إكس

هاتف آيفون إكس الذي تم إطلاقه عام 2017، أحدث نقلة كبيرة في منتجات شركة أبل، حيث كان أول تصميم يشهد إلغاء زر الصفحة الرئيسية مع استبدال الزر بشاشة عرض كاملة، وتزويد الهاتف بخاصية «Face ID»، ليكون بعد ذلك هو التصميم الأساسي لكل سلسلة هواتف آيفون.

وسماعات آير بودز الأولى، صدرت في عام 2016، وكانت أول سماعات أذن لاسلكية وحققت نجاحاً كبيراً، لتصبح نقطة تحول في السماعات اللاسلكية حتى خارج شركة أبل.

أما مكبر الصوت هوم بود، الذي تم إطلاقه قبل نحو 6 سنوات، فقد حقق مبيعات جيدة مع إصداره، قبل أن تتوقف الشركة عن إنتاجه منذ 3 سنوات، وتسعى حالياً للترقية إلى هوم بود ميني.