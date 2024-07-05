«إي آند» تطلق منصة للتعليم الإلكتروني ترتكز على الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي آند الإمارات» أمس إطلاق «GoLearning»، المنصة التعليمية الإلكترونية المبتكرة والمرتكزة على تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الرقمي وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع في الإمارات.

وتقدم المنصة أكثر من 10 آلاف دورة تعليمية متخصصة في مجالات التطوير المهني والشخصي، من خلال تعاونها مع المؤسسات التعليمية الكبرى حول العالم مثل كورسيرا، وإيديكس، وبوسو.

وتوفر المنصة تجربة تعلم متخصصة تلائم الأهداف والأساليب التعليمية المتنوعة من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، كما يمكن لأي شخص الوصول إلى منصة «GoLearning» من حاسوبه الشخصي أو عبر الهاتف المتحرك للاستمتاع بأكثر من 10 آلاف دورة وشهادة تعليمية. وتقدم المنصة دوراتها التعليمية من نخبة المؤسسات الرائدة في المجال التعليمي، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يمكن المستخدمين من اكتساب المعارف والمهارات الحديثة الضرورية لتعزيز تطورهم المهني.

إلى جانب ذلك، تتيح المنصة دورات تعليمية مجانية، حيث تمكن المستخدمين من الاستفادة من أكثر من 4 آلاف دورة تعليمية من دون أي تكلفة، ومجموعة من الدورات المتخصصة المدفوعة، وخيارات للاشتراك في باقات تبدأ من 25 درهماً إماراتياً شهرياً فقط، مع الحرية الكاملة في إلغاء الاشتراك في أي وقت. وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «إي آند الإمارات»:

«يعكس إطلاق منصة التعليم الشاملة «GoLearning» التزامنا بتوفير حلولٍ عالمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وتمثل هذه المنصة مبادرة فريدة تهدف إلى سد الفجوة في مجال التعليم الإلكتروني، من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية متخصصة.

وهو ما يساعد على ضمان وصول المتدربين إلى مجموعة شاملة من الدورات التعليمية عبر منصة واحدة مرتكزة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي». وتوفر المنصة مجموعة واسعة من الدورات التعليمية المصممة خصيصاً للأطفال، مما يضمن إتاحة الموارد التعليمية الثرية للمتعلمين من جميع الفئات العمرية.