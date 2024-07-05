شبكة الروبوتات الخبيثة في الإنترنت المظلم تبدأ من 99 دولاراً

المصدر: (دبي - البيان)

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حلل خبراء خدمة Kaspersky Digital Footprint Intelligence مبيعات شبكة الروبوتات على شبكة الإنترنت المظلم وقنوات تليغرام المظلمة.

وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن المهاجمين يمكنهم الحصول على حلول جاهزة تبدأ من 99 دولاراً فقط. بالإضافة إلى خيارات الشراء دفعة واحدة، يمكن استئجار تلك الشبكات أو الحصول عليها ككود مصدري مُسرّب مقابل أسعار رمزية، كما يتوفر خيار تطوير شبكة روبوتات مخصصة في بعض الحالات أيضاً.

تعد شبكة الروبوتات شبكة من الأجهزة المصابة بالبرمجيات الخبيثة، بدءاً من فراشي الأسنان الذكية وحتى أجهزة الإنترنت الصناعية المتقدمة التي يستخدمها المهاجمون لتنظيم هجمات جماعية آلية، مثل هجمات حجب الخدمة الموزعة. تسرد أليسا كوليشينكو، محللة في وحدة معلومات البصمة الرقمية في كاسبرسكي، آلية عمل تلك الشبكات.

وأوضحت: «تعد Mirai واحدة من أكثر أمثلة شبكات الروبوتات شهرة، فهي تقوم بفحص الإنترنت بحثاً عن أجهزة إنترنت الأشياء التي تحتوي على كلمات مرور افتراضية ضعيفة، وتستخدم مجموعة من بيانات الاعتماد الافتراضية المعروفة للوصول إليها وإصابتها، ومن ثم تصبح الأجهزة المصابة جزءاً من شبكة الروبوتات، التي يمكن التحكم فيها عن بعد لتنفيذ أنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية».