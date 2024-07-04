البرازيل تأمر «ميتا» بتعليق استخدام بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي

المصدر: (ريو دي جانيرو - أ ف ب)

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أمرت هيئة ناظمة برازيلية مجموعة «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بتعليق استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في قرار وصفته الشركة الأمريكية العملاقة بأنه «انتكاسة».

وجرى الإعلان عن هذا القرار من الهيئة الوطنية لحماية البيانات، التي حذرت من أن غرامة قدرها 50 ألف ريال برازيلي (8800 دولار) ستُفرض يومياً على «ميتا» إذا لم تمتثل لهذا «الإجراء الوقائي». تعد البرازيل سوقاً رئيسية للمجموعة، ففي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، يوجد نحو 109 ملايين شخص لديهم حساب نشط على فيسبوك، و113 مليوناً على إنستغرام، وفق شركة تحليل السوق «ستاتيستا» Statista.

وتطالب الهيئة الوطنية لحماية البيانات بـ«التعليق الفوري في البرازيل» لجوانب من «سياسة السرية الجديدة للشركة في ما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي». وقد أثار استخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا انتقادات قوية بالفعل في بلدان أخرى. وقررت المجموعة الأمريكية العملاقة في منتصف يونيو الماضي تعليق تطبيق سياسة السرية الجديدة التي تنتهجها في الاتحاد الأوروبي، بعد استهدافها بشكاوى في 11 دولة أوروبية.