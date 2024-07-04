وظائف هندسة البرمجيات والرعاية الصحية الأكثر طلباً بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «بيت.كوم»، موقع الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، و«يوجوف»، المنظمة المتخصصة في مجال أبحاث السوق، عن نتائج استبيان «مستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»، والذي يقدم دراسة مبنية على البيانات حول مدى ثقة القوى العاملة بأداء سوق العمل، وأولويات الكوادر المهنية وأصحاب المهارات، ورصد ممارسات التوظيف، فضلاً عن تسليط الضوء على قطاعات العمل الأكثر استعداداً للنمو أو التراجع.

وتظهر نتائج الاستبيان مستوى التفاؤل العالي بالمستقبل المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعرب 80% من المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم بمستقبل العمل، وتحقيق النجاح المهني بالرغم من المشهد الوظيفي، الذي يتسم بسرعة التغيير، كما ترتفع تلك الثقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يسلط الضوء على الفرص المقبلة والتقدم الوظيفي في دول الخليج.

وقالت علا حداد، المدير العام في «بيت.كوم»: «نحن في «بيت.كوم» ملتزمون بفهم الاحتياجات الديناميكية لسوق العمل والكوادر المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ قدمت قاعدة بياناتنا الواسعة، التي تضم أكثر من 52 مليون باحث عن عمل دوراً أساسياً في إجراء هذا البحث، حيث تكشف نتائج هذا الاستبيان عن نظرة إيجابية بين القوى العاملة وتؤكد الأهمية المتزايدة للمهارات الشخصية والعملية، بالإضافة إلى التحول المتوقع في عمليات التوظيف المستقبلية».

وبحسب نتائج الاستبيان فإن هناك ارتفاعاً في الطلب على وظائف معينة، بما في ذلك وظائف مثل هندسة البرمجيات بنسبة 79%، والرعاية الصحية بنسبة 74%، والهندسة الكهربائية بنسبة 73%. وعلى العكس من ذلك تماماً يتراجع الطلب على الوظائف التقليدية بمجال التأليف والكتابة الإبداعية والصحافة.

وتحدد الدراسة الكفاءات والمهارات، التي تعتبرها الكوادر المهنية اليوم أساسية، وتأتي القدرة على إدارة الوقت في المرتبة الأولى بنسبة 97%، تليها مهارات التواصل بنسبة 96%، والعمل الجماعي، ومهارات التكنولوجيا، واستخدام الحاسب الآلي بنسبة 95% لكل منهما، ومن المتوقع أن تحدث تغيرات قليلة خلال العقد المقبل، لتحتل المهارات التكنولوجية واستخدام الحاسب الآلي المرتبة الأولى بنسبة 93%، وامتلاك الرؤية الاستراتيجية بنسبة 91%، ومهارات إدارة الوقت، والتواصل الفعال، والقدرة على التفكير الإبداعي بنسبة 90% لكل منها باعتبارها أموراً أساسية للنجاح في المستقبل، وتوقع نحو نصف المشاركين في الاستبيان مستقبلاً تتساوى فيه أهمية المهارات التقنية والشخصية، خصوصاً في منطقة شمال أفريقيا. وأوضحت نتائج الاستبيان تأثير عملية التحول الرقمي على عمليات التوظيف