5.6 مليارات اشتراك في شبكة الجيل الخامس 2029

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت نسخة شهر يونيو 2024 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون، عن استمرار تنامي قوة الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) بوصفه أحد حالات الاستخدام لشبكة الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات على مستوى العالم.

وتواصل الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس، النمو في جميع المناطق حول العام. وقد تمت إضافة حوالي 160 مليون اشتراك جديد على مستوى العالم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ليصل المجموع إلى أكثر من 1.7 مليار اشتراك.

ومن المتوقع أن يصل عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2024 إلى ما يقرب من 600 مليون اشتراك. ويقدر الباحثون أن الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس ستقترب من 5.6 مليارات اشتراك بحلول نهاية عام 2029، ومن المقرر أن تتضاعف التغطية السكانية لشبكة الجيل الخامس العالمية خارج البر الرئيسي للصين من 40% في نهاية عام 2023 إلى 80 % بحلول نهاية عام 2029. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ شبكات الجيل الخامس على حوالي 60 % من جميع اشتراكات الهاتف المحمول بحلول نهاية عام 2029.

ونمت حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول بنسبة 25 % على أساس سنوي بين نهاية مارس 2023 ونهاية مارس 2024، مدفوعة في المقام الأول بانتقال المشتركين إلى الأجيال الأحدث من التقنيات والخدمات كثيفة البيانات، مثل الفيديو.

ومن المتوقع أن تنمو حركة بيانات الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20 % حتى نهاية عام 2029. وقد تمت معالجة حوالي ربع جميع بيانات شبكة الهاتف المحمول بواسطة شبكات الجيل الخامس بنهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى حوالي 75 % بحلول نهاية عام 2029.