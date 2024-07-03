«بي أيه تي إم» لتكنولوجيا الاتصالات تبيع حلولها المتقدمة للأمن السيبراني

المصدر: لندن - د ب أ

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قالت شركة «بي أيه تي إم» لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة، أمس، إنها دخلت في شراكة مع «مجموعة عالمية مهمة في مجال التكنولوجيا والهندسة والدفاع» لتقديم حلول الأمن السيبراني المتقدمة من الشركة إلى الأسواق التجارية.

وأضافت الشركة أن الشريك لديه عمليات ممتدة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، وأنه من المتوقع أن تعزز عملية التعاون بين الجانبين دخول شركة «بي أيه تي إم» إلى الأسواق التجارية عن طريق توفير شبكات توزيع عالمية.