«بريسايت» و«Wand AI» تتعاونان لنشر خدمات المساعدة الرقمية للمؤسسات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «بريسايت»، العاملة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، عن شراكتها الاستراتيجية مع Wand AI، العاملة في مجال التعاون الذكي بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومقرها الولايات المتحدة، التي تقدم خدمات المساعدة الرقمية من الدرجة الأولى في فئتها للمؤسسات. وجاء هذا التعاون بين الشركتين بهدف قيادة عملية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وعملت فرق Wand AI و«بريسايت» بشكل وثيق على مدى الأشهر القليلة الماضية لتطوير منصة الذكاء الاصطناعي التي توفر حل الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائد في القطاع، والذي يمكن دمجه بسرعة في موارد المعلومات وسير العمل الحالي لإطلاق مساعد رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار الوظيفية في القطاعات الصناعية.

وتستفيد الشراكة الاستراتيجية من مكانة «بريسايت» الرائدة في المنظومة الشاملة لدولة الإمارات وخبرة Wand AI وسمعتها في القطاع كمنصة ذكاء اصطناعي تركز على الشركات لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة للقطاعات المالية والتجزئة والعقارات والبناء والمجال القانوني وغيرها من القطاعات.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تجمع بين بريسايت وWand AI مهام متشابهة للغاية تُسخّر قوة الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة وتمكين التقدم البشري. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة ومهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي المستمرة، حيث نساعد في إعادة تعريف كيفية تعاون البشر مع الحواسيب باستخدام اللغة الطبيعية فقط».

النشر واسع النطاق

من جانبه، قال روتم ألالوف، الرئيس التنفيذي لشركة Wand AI: «نتطلع لتقديم منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في القطاع للشركات في جميع أنحاء الإمارات بالتعاون مع شركة بريسايت. ويعزز هذا النشر واسع النطاق للذكاء الاصطناعي التوليدي مهمتنا الرامية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات من خلال التعاون الذكي بين الإنسان والذكاء الاصطناعي».