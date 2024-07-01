«أنثروبيك» تضاعف سرعة المحادثة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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في إطار السباق بين شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، كشفت شركة أنثروبيك المنافسة لرائدة الذكاء الاصطناعي التوليدي أوبن أيه.آي صاحبة منصة شات جي.بي.تي الشهيرة، عن تطوير نسخة جديدة من منصتها للمحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي كلاود بسرعة مضاعفة.

وقال ميشيل جريستنبهابر مدير المنتجات في أنثروبيك إن الإصدار الجديد من المنصة كلاود 3.5 سونت جيد، وخصوصاً في كتابة شفرات البرامج والنصوص. وتستهدف الشركة استخدام المنصة بشكل أساسي في الشركات كما تريد الحصول على موطئ قدم لها في قطاعات الخدمات القانونية والمالية، في حين تضم قائمة عملائها شركة الأدوية العملاقة فايزر، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطوير عقاقير جديدة.

ويحتوي الإصدار الجديد لمنصة كلاود خاصية تسمى «أرتيفاكت» والتي تسمح بتبادل المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي مع الزملاء الذين يمكنهم العمل عليه وتعديله إذا لزم الأمر.

يذكر أن أنثروبيك تقدم ثلاث نسخ من المنصة كلاود وهي هايكو التي تحسن السرعة وأوبوس التي تحسن قدرات الذكاء الاصطناعي وسونت لتحقيق التوازن بين الاثنين.

وبحسب شركة أنثروبيك فإن الإصدار كلاود 3.5 سونت أسرع وأقوى من الإصدار كلاود 3 أوبوس الذي أطلق في مارس فقط. وقال جريستنهابر إن الشركة مقتنعة بأنها في مقدمة السباق في هذا المجال.