اختبار برامج المحادثة الآلية في استوديو «ميتا أيه.آي» على «إنستغرام»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا اعتزام الشركة السماح باختبار الشخصيات التي يبدعها المستخدمون باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر خدمة «ميتا أيه.آي» على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، في الولايات المتحدة كبداية.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إعلان ميتا جاء في اليوم نفسه الذي كشفت فيه شركة كراكتر أيه.آي لتقنيات الذكاء الاصطناعي السماح للمستخدمين بالدخول في حوارات مع شخصيات تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي عبر الاتصال.

وأشار زوكربيرج في بيان عبر قناته للمدونات الصوتية إلى أنه سيتم وضع إشارة واضحة إلى أن هذه الشخصيات أو الحوارات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي حتى يكون المستخدمون على وعي بذلك. وقال زوكربيرج «إنها الأيام الأولى ونسخة أولية من منتجات الذكاء الاصطناعي، لذلك سنواصل العمل على تحسينها وتوفيرها للمزيد من المستخدمين في وقت قريب»، مضيفاً إن ميتا تتعاون مع منتجي محتوى مثل الحساب المعروف باسم ويستد ومبتكر محتوى التكنولوجيا دون آلن ستيفنسون لإطلاق نسخ أولية من برامج الدردشة الآلية التي يصنعها منتجو محتوى.

وتعتزم ميتا البدء باختبار الخدمة الجديدة مع حوالي 50 منتج محتوى ونسبة صغيرة من المستخدمين، ثم توفيرها للمزيد من المستخدمين خلال الشهور القليلة المقبلة، على أمل إطلاقها بالكامل بحلول أغسطس المقبل.