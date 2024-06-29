بروكسل تواصل دراسة استثمار «مايكروسوفت» في «اوبن ايه آي»

المصدر: أ ف ب

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يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة تأثير الشراكة بين "مايكروسوفت" و"أوبن ايه آي" على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامية، على ما أوضحت المفوضية الأوروبية الجمعة.

وكانت هيئة مراقبة المنافسة الأوروبية أعلنت في يناير أنها ستتحقق مما إذا كان استثمار "مايكروسوفت" البالغ 13 مليار دولار في الشركة الرائدة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخضع لتدقيق بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي حول الاحتكارات.

وأعلنت الهيئة أخيرا الجمعة أنها لم تُثبت سيطرة "مايكروسوفت" على "اوبن ايه آي".

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر "كان السؤال الرئيسي ما إذا كانت مايكروسوفت قد حققت سيطرة دائمة على اوبن ايه آي. وبعد عملية تدقيق مفصّلة... خلصنا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".

وأضافت خلال كلمة ألقتها في بروكسل "لذا سنغلق هذا الفصل، لكن القصة لم تنته بعد".

وأشارت فيستاغر إلى أنّ الاتحاد الأوروبي طلب معلومات جديدة من "مايكروسوفت" بشأن الاتفاق بين الشركتين "لفهم ما إذا كانت بعض البنود الحصرية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المنافسة".

وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي طلب أيضا معلومات عن اتفاقية "غوغل" و"سامسونغ"، وسط قلق متزايد بشأن هيمنة قلّة من الشركات الرقمية العملاقة على سوق الذكاء الاصطناعي المهمة.

ورحّبت "مايكروسوفت" بالاستنتاج الذي توصّل إليه الاتحاد الأوروبي ضمن أوّل إجراء بشأن شراكتها مع "اوبن ايه آي".

وقال ناطق باسم الشركة "نقدّر التدقيق الشامل الذي أجرته المفوضية الأوروبية واستنتاجها أن استثمار مايكروسوفت وشراكتها مع اوبن ايه آي لا يمنحان المجموعة الأمريكية السيطرة على مبتكرة تشات جي بي".

وأضاف "نحن مستعدون للرد على أي أسئلة إضافية للمفوضية الأوروبية".