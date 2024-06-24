تحذير أمريكي لمستخدمي أجهزة جوجل: حدث نظام التشغيل فوراً أو توقف عن الاستخدام خلال 10 أيام!

المصدر: البيان

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اكتشفت شركة جوجل ثغرة أمنية في أنظمة تشغيل أندرويد، تتيح للقراصنة استهدافها واختراق بعض الأجهزة وسرقة البيانات المخزنة على الأجهزة.

ولم تستطع جوجل حتى الآن اكتشاف المخترقين أو طبيعة الثغرة وكيفية اختراقها، ولكنها اكتشفت الملف المخترق في نظام تشغيل أندرويد، دون معرفة كيفية سد تلك الثغرة إلا من خلال تحديث يوقف عمل الملف المعرض للاختراق الأمني.

ووفقاً لتقرير نشرته «فوربس» فالحكومة الأمريكية أظهرت استيائها لشركة جوجل، وكلفت موظف فيدرالي بمتابعة الأمر مع الشركة، وأصدر قطاع الأمن السيبراني تحذير لكل حاملي أجهزة جوجل بتحديث نظام التشغيل قبل 4 يوليو أو التوقف عن استخدام الجهاز، كما سيتم منع استخدام شبكات الإنترنت الداخلي في القطاعات الحكومية حتى للعامة ممن يستخدون تلك الشبكات ويحملون أجهزة جوجل.

وجاء تحذير الحكومة الأمريكية بعد اكتشاف ثغرة أمنية تعطي صلاحية للمخترقين بالاضطلاع على الملفات الأمنية والمعلومات الخاصة للمستخدمين، مما يجعلهم قادرين على اختراق كامل بيانات الأجهزة والحصول على صورة منها.

وجاء في التقرير الأمني أن الثغرة ليست فقط على أجهزة بيكسل، وإنما جوجل هي التي قامت بحل مؤقت للثغرة من خلال تحديث أمني مؤقت، مع إصلاح متوقع للثغرة بالكامل مع صدور أندرويد 15 لكافة الأجهزة.