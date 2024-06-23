شركة برمجيات أمريكية كبرى في قطاع السيارات تدفع فدية عشرات الملايين لقراصنة الإنترنت لإنقاذ بياناتها

المصدر: البيان

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اقتربت مجموعة «سي دي كيه» الأمريكية لبرمجيات إدارة وكالات السيارات، من دفع فدية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد تسرب بيانات الشركة على يد مجموعة من القراصنة المنتمين إلى أوروبا الشرقية.

ووفقا لموقع «فورشن» فالشركة أبدت مرونة مع القراصنة لدفع الفدية لإنقاذ بياناتها الحساسة عن برمجة السيارات، وقال الموقع أن مصدر مضطلع في الشركة رفض الإفصاح عن هويته، أكد تفاوض الشركة مع القراصنة في محاولة لتخفيف مبلغ الفدية، في محاولة من عملاق برمجة السيارات لإنقاذ البيانات التي كلفته ملايين بعد عرقلة تسليم العديد من الأنظمة للعملاء.

ورفضت شركة «CDK» التعليق على الواقعة أو المفاوضات مع القراصنة، منذ أن اكتشفت الاختراق وأغلقت الأنظمة في 19 يونيو، وسادت الفوضى في العديد من وكالات السيارات عملاء الشركة البالغ عددها حوالي 15,000 عميلاً.

وتنتج الشركة مجموعة أدوات برمجية تُعرف باسم نظام إدارة الوكالات «DMS» الذي يدعم كل عنصر من عناصر المبيعات اليومية لمتاجر السيارات، ولذلك أدى انقطاع البرامج وإيقافها المؤقت من قبل الشركة إلى عرقلة المبيعات، وتعطيل الإصلاحات، وتأخير التسليمات في صناعة بلغت مبيعاتها في الولايات المتحدة 1.2 تريليون دولار العام الماضي. وتأتي هذه الاضطرابات أيضًا في وقت يشهد دفعة مبيعات نهاية الربع.

وقالت ديانا لي، الرئيس التنفيذي لوكالة التسويق «كونستليشن»، التي تعمل مع وكالات السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في تلفزيون بلومبرغ: "فوضى جماعية في هذه المرحلة، يتعين على الوكيل فعليًا تشغيل نظام إدارة الوكالات للمبيعات، والخدمة، وقطع الغيار، لكل وظيفة فردية - حتى تخزين مركبة، لا يمكنك القيام بذلك بدون نظام إدارة الوكالات، لذلك فالأمر بمثابة كارثة."

وأعادت شركة CDK بعض الخدمات لفترة وجيزة لبضع ساعات في 19 يونيو، لكنها اضطرت إلى تعطيلها بعد هجوم إلكتروني ثانٍ. يوم الخميس، وحذرت الشركة الوكلاء من أن أنظمتهم من المحتمل ألا تكون متاحة لعدة أيام.

وطالب القراصنة بـ50 مليون دولار من شركة خدمات مختبرات في مركز هجوم فدية مستمر تسبب في انقطاعات في مستشفيات لندن.

واعترفت شركة «يونايتد هيلث جروب» أكبر شركة تأمين طبي في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام بأنها دفعت للقراصنة 22 مليون دولار كرسوم ابتزاز، بعد تعرض أنظمة الشركة للقرصنة.

لم تذكر شركة CDK من هو المسؤول عن التسلل، لكنها أصدرت تحذيرًا للعملاء مساء الخميس، قائلة إن أطرافًا خارجية تتواصل مع العملاء، محاولين الاستفادة من الارتباك.

وقالت الشركة: "نحن على علم بأن جهات فاعلة سيئة تتصل بعملائنا، مدعية أنها أعضاء أو شركاء معنا، وتحاول الحصول على الوصول إلى النظام، لا يتواصل موظفو CDK مع العملاء للحصول على وصول إلى بيئتهم أو أنظمتهم. يرجى الرد فقط على موظفي CDK المعروفين والاتصالات الموثوقة."