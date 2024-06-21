قراصنة إنترنت ينشرون بيانات مسروقة من خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا

المصدر: د ب ا

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نشر قراصنة إنترنت كانوا أعلنوا مسؤوليتهم عن القرصنة على مواقع مستشفيات لندن في وقت سابق الشهر الجاري، ما زعموا أنها بيانات سرقوها أثناء الهجوم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا في بيان اليوم إنها على علم بأن البيانات نشرت الليلة الماضية.

وأكد القراصنة أن البيانات تخص شركة "سينوفيس" لخدمات علم الأمراض التي تعرضت لهجوم في الثالث من يونيو.

وذكرت خدمة الصحة الوطنية في بيان: "نتفهم أن هذا قد يثير مخاوف الأشخاص ونواصل العمل مع سينوفيس، والمركز الوطني للأمن السيبراني وشركاء آخرين لتحديد محتوى الملفات المنشورة في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "يشمل هذا ما إذا كان تم الحصول على البيانات من نظام سينوفيس، وهل هي متعلقة بمرضى خدمة الصحة الوطنية."

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نشر القراصنة حوالي 400 جيجابايت من البيانات عبر موقعهم الإلكتروني في الشبكة المظلمة، وقناتهم عبر تطبيق تليغرام.