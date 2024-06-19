بعد عام واحد من إطلاقها .. أبل تغلق ميزة شهيرة وتصدم مستخدميها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت شركة Apple ميزة شائعة بعد عام واحد فقط من إطلاقها في ضربة كبيرة لمستخدمي iPhone، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بسحب خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا، المعروف باسم Apple Pay Later، والذي يتيح للمستخدمين الحصول على قروض لعمليات شراء تصل إلى 1000 دولار وسداد المبلغ المقترض على أربعة أقساط على مدى ستة أسابيع.

على الرغم من أن هذا الخيار لم يعد متاحًا، فلن يتأثر المستهلكون الذين لديهم قروض حالية.

ويأتي قرار شركة Apple بإلغاء خدمة "اشتر الآن، وادفع لاحقًا" حيث قالت إنها تخطط لتقديم برنامج مماثل في الخريف يسمح للمستخدمين بالوصول إلى القروض المقدمة من شركات بطاقات الائتمان.

تم إطلاق خدمة Apple Pay Later وسط ضجة كبيرة في مارس 2023، وكان ذلك بمثابة رد الشركة على الشعبية المتزايدة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا على مستوى العالم، واعتبرت تهديدًا كبيرًا لشركات مثل Klarna وAfirm وغيرها.

وكانت ميزة Apple متاحة فقط عندما يتم قبول خدمة الدفع الرقمي الخاصة بها، في حين أن شركات الشراء الآن والدفع لاحقًا قد دمجت نفسها في ملايين المواقع التجارية.

وقالت شركة أبل في وقت متأخر من يوم الاثنين: "مع تقديم عرض قروض التقسيط العالمي الجديد هذا، لن نقدم بعد الآن خدمة Apple Pay لاحقًا في الولايات المتحدة".

وأضافت "يستمر تركيزنا على تزويد مستخدمينا بإمكانية الوصول إلى خيارات دفع سهلة وآمنة وخاصة باستخدام Apple Pay، وسيمكننا هذا الحل من تقديم مدفوعات مرنة لمزيد من المستخدمين، في المزيد من الأماكن حول العالم، بالتعاون مع Apple Pay.

أدى هذا الإعلان إلى قيام شركة Apple بوقف أي قروض جديدة من Apple Pay Later.

وقالت شركة أبل لموقع 9to5Mac : "بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى قروض التقسيط المقدمة من خلال بطاقات الائتمان والخصم، وكذلك المقرضين، عند الدفع باستخدام Apple Pay".