كمبيوتر مصنوع من أنسجة المخ البشري

المصدر: (دبي ــ البيان)

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ابتكر علماء سويديون، مؤخراً، جهاز كمبيوتر مصنوعاً من أنسجة المخ البشري، وهو الكمبيوتر الذي ظهر في كثير من الأفلام والمسلسلات العلمية، وفي كثير من الرسوم والكوميكس، وفق «سكاي نيوز».

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مؤخراً، تحقيقاً خاصاً حول أول «كمبيوتر حي» في العالم مصنوع من أنسجة المخ البشري.

ووفق الصحيفة، فإن الكمبيوتر يتألف من 16 جزءاً عضوياً، أو كتل من خلايا الدماغ التي تمت زراعتها في المختبر التي ترسل المعلومات فيما بينها، وهي تعمل بشكل يشبه إلى حد كبير شريحة الكمبيوتر التقليدية، حيث ترسل وتستقبل الإشارات من خلال خلاياها العصبية التي تعمل مثل الدوائر، إلا أن ما يجعلها مميزة هو أن «الآلة الحية» تستخدم طاقة أقل، لأن الخلايا العصبية الحية يمكنها استخدام طاقة أقل بمليون مرة من المعالجات الرقمية المستخدمة حالياً.