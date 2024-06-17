الجهات التنظيمية الأمريكية تقاضي أدوبي للبرمجيات بسبب رسوم إلغاء الاشتراك

المصدر: د ب ا

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رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة أدوبي للبرمجيات بزعم انتهاك الشركة لقوانين حماية المستهلك من خلال تعمد جعل إلغاء المشتركين لاشتراكاتهم عملية أكثر صعوبة.

وقالت اللجنة، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين إن أدوبي دفعت المستخدمين نحو الاشتراكات السنوية للاستفادة ببرامجها الإبداعية مثل "فوتوشوب" دون "الكشف بشكل مناسب" أن إلغاء الاشتراك في السنة الأولى قد يكلف مئات الدولارات.

وقالت الجهات التنظيمية إن الشركة، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، جعلت عملية الإلغاء صعبة، حيث تتطلب التنقل بين العديد من الصفحات عبر الإنترنت أو التحول بين ممثلي خدمة العملاء.

وأكد صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الاتحادية "أوقعت شركة أدوبي العملاء في فخ الاشتراك لمدة عام من خلال رسوم إنهاء مبكر مخفية ووضع العديد من العقبات أمام إلغاء الاشتراك".

ولم يرد متحدث باسم أدوبي على طلب من وكالة بلومبرغ للتعليق.