نتفليكس تقطع دعمها لـ 16 جهاز تلفزيون ذكي الشهر المقبل .. تعرف عليها

المصدر: البيان

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أعلنت نتفليكس أن تطبيقها لن يعمل على بعض أجهزة التلفاز الذكية بدءًا من الشهر المقبل، ما يتطلب من المشاهدين إضافة جهاز بث للبقاء على اتصال.

أفادت أكبر خدمة بث في العالم أن المشاهدين لن يتمكنوا من الوصول إلى خدمة البث على مجموعة مختارة من أجهزة تلفزيون سوني القديمة المصنوعة في عام 2014، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

سيحتاج المستخدمون الذين لا يرغبون في استبدال أجهزتهم للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الاستثمار ما بين 20 إلى 50 دولارًا لشراء Amazon Fire TV Stick أو Roku أو Chromecast مع Google TV.

ستتلقى أجهزة التلفاز التي لم تعد متوافقة مع تطبيق Netflix رسالة تفيد بأن "Netflix لم يعد متاحًا على هذا الجهاز".

ويتضمن الإعلان طرازي KDL-60W610B وKDL-60W630B بالإضافة إلى 14 طرازًا آخر.

هذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها Netflix تطبيقها على بعض أجهزة التلفاز القديمة، حيث قامت الشركة بإزالة أجهزة Sony الأخرى من عام 2012 إلى عام 2013 في ديسمبر.

وفي ذلك الوقت، ادعت شركة سوني أن التغيير كان بسبب "القيود الفنية" وأثر على حوالي 34 جهاز تلفزيون.

سيؤثر التغيير أيضًا على المستهلكين في أوروبا والمملكة المتحدة الذين سيفقدون أيضًا إمكانية الوصول إلى التطبيق على 42 جهاز تلفزيون من سوني.

يأتي قرار Netflix بإزالة تطبيقها من بعض أجهزة التلفزيون الذكية بعد عام من قيام الخدمة بمنع مشاركة كلمات المرور في إطار سعيها للتنافس مع خدمات البث الأخرى بما في ذلك Max وDisney+ وHulu.

أجهزة تلفزيون Sony التي لن يعمل عليها التطبيق في الولايات المتحدة اعتبارًا من 24 يوليو 2024

KDL-60W610B

KDL-60W630B

KDL-55X830B

KDL-65X830B

KDL-70X830B

XBR-55X800B

XBR-65X800B

XBR-49X850B

XBR-55X850B

XBR-65X850B

XBR-70X850B

XBR-55X900B

XBR-65X900B

XBR-79X900B

XBR-65X950B

XBR-85X950B