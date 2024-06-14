«يوتيوب» العلامة الأكثر تحسناً في الإمارات

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

برز موقع «يوتيوب» باعتباره العلامة التجارية الأكثر تحسناً في دولة الإمارات في مايو 2024، وفقاً لأحدث تصنيفات «يو جوف».

وشهدت منصة الفيديو عبر الإنترنت نمواً كبيراً عبر 4 مقاييس رئيسية للعلامة التجارية، متفوقة على المنافسين في السباق، وجاء في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب كل من متحف المستقبل، و«أواسيس» و«نستله» و«بيور لايف»، حيث أظهرت جميعها حركة إيجابية في تصور المستهلك عبر مقاييس مختلفة للعلامة التجارية.

وتتتبع «يو جوف» العلامة التجارية من خلال مراقبة 13 مؤشر أداء رئيساً على أساس شهري. وتشمل هذه المقاييس وسائل الإعلام والاتصالات، وصحة العلامة التجارية، ورضا العملاء.