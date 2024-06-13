«أبل» تتصدر أعلى الشركات قيمة في العالم

المصدر: (نيويورك -وكالات)

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انتزعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية «أبل» مرة أخرى، أمس، صدارة قائمة الشركات الأكثر قيمة في العالم، بعدما أزاحت «مايكروسوفت» من المركز الأول، حيث تمضي مصنعة «آيفون» قدماً في سباق للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة أبل 2% تقريباً إلى 215.10 دولاراً، ما منحها قيمة سوقية بنحو 3.3 تريليونات دولار، بينما بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 3.23 تريليونات دولار، متخلفة عن «أبل» للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

وتشهد أسهم التقنية العالمية حالة من النشاط والقفزات السعرية ما أشعل المنافسة فيما بينها على قائمة الشركات الأعلى قيمة، فإلى جوار«أبل و«مايكروسوفت» تنافس «انفيديا» و«ميتا» و«أمازون» إلى جانب «تسلا»،على قائمة الشركات الأعلى في القيمة حيث تشهد أسهمها ارتفاعات ملحوظة بدعم ثقة المستثمرين وارتفاع شهيتهم للمخاطرة.