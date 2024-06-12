ASUS ROG تكشف عن تصميم جديد لـ Zephyrus G16 (GU605) مع عرض PC Game Pass المجاني لمدة 3 أشهر من NVIDIA

المصدر: البيان

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يُعد جهاز Zephyrus G16، الذي يُحدث ثورة في سوق أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب، أول جهاز ROG يحتوي على شاشات OLED. يتميز بشاشة ذات معدل تحديث 120 هرتز وخيار عرض بدقة 2.5K ومعدل تحديث 240 هرتز، مما يوفر مزيجًا فريدًا من الدقة البصرية وجودة الصورة، ليقدم تجربة مذهلة في الألعاب السريعة. بفضل التعاون مع NVIDIA، تم تجهيز هذه الشاشات بتقنية G-SYNC، مما يضمن وضوح الحركة بشكل رائع حتى عند انخفاض معدل الإطارات لفترات وجيزة.

تم تصميم لوحات ROG Nebula Display OLED المتطورة مع مراعاة احتياجات اللاعبين وصناع المحتوى. بفضل نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وشهادة VESA DisplayHDR True Black 500، ونسبة تباين رائعة تبلغ 1,000,000:1، توفر هذه اللوحات اللون الأسود الحقيقي الذي يجعل محتوى HDR والألعاب تتألق حقًا. مع تغطية بنسبة 100% لمساحة ألوان DCI-P3 ودقة Delta E أقل من 1، فإن هذه الشاشات مثالية لصناع المحتوى الذين يتطلبون دقة لونية فائقة. توفر سرعة استجابة قدرها 0.2 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، مما يلغي تقريبًا ظاهرة التظليل، مما يضمن الحصول على صورة واضحة مع كل تحديث للشاشة.

لكن المثيرة للحماس لا تنتهي هنا. تقدم NVIDIA، بالتعاون مع مايكروسوفت، برنامج GeForce Rewards الحصري. يمكن للعملاء الذين يشترون Zephyrus G16 الاستمتاع بثلاثة أشهر من اشتراكات PC Game Pass، مما يوفر الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب. تُعتبر هذه العرض صالحة حتى 5 يوليو 2024، أو حتى انتهاء الاشتراكات الحالية، لذا يجب على اللاعبين الاستفادة من هذا العرض الاستثنائي بسرعة.

يعتبر Zephyrus G16 أكثر من مجرد لابتوب للألعاب؛ فهو قوة عظمى مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات اللاعبين وصناع المحتوى على حد سواء. يتميز Zephyrus G16 بمعالج Intel Core Ultra 9 بقوة 185H مع 11 TOPS من قوة الحساب الذكي وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop لأداء استثنائي في أحدث الألعاب وتطبيقات الإبداع.

مع ميزاته المتقدمة وبرنامجه الحصري لمكافآت GeForce، يضع معيارًا جديدًا في عالم أجهزة اللابتوب الخاصة بالألعاب.