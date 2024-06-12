تحسين الأمن الرقمي لمواجهة خطر تسريب البيانات

المصدر: (دبي - البيان)

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يعد تسريب البيانات مشكلة مستمرة تمس طيفاً واسعاً من القطاعات، بدءاً من الخدمات المصرفية، ووصولاً إلى شركات الخدمات اللوجستية، والمتاجر عبر الإنترنت، والترفيه، وغير ذلك الكثير، وفي الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من الأخبار حول حوادث تسريب البيانات، كتلك التي حصلت لشركات Santander وTicketmaster، وعادة ما تحاول الشركات حماية العملاء المتضررين، ولكن، بمقدور الأفراد أيضاً اتخاذ خطوات من جانبهم لتحسين الأمن الرقمي. حيث يقدم خبراء كاسبرسكي نصائح بشأن ما يتوجب فعله إذا ما جرى تسريب بياناتك الشخصية.

غالباً ما تنطوي تسريبات البيانات على بيانات تسجيل الدخول، وكلمات المرور، والعناوين، وأرقام الهواتف. وفي بعض الحالات، قد تتضمن تفاصيل جواز السفر، والبطاقات المصرفية، وفي حالات نادرة، قد يتم الكشف عن أنواع أخرى من المعلومات الشخصية.

وعلى الرغم من أن التسريب أمر بغيض مهما كان، فهو لا يستدعي الشعور بالذعر، بل التوقف لبرهة، والتفكير في الخطوات التالية المطلوبة. وقال أمين حاسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي بالمنطقة لدى كاسبرسكي: «من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة لتسريب البيانات، وتتفادى الإفصاح الزائد عن اللزوم، وأن تكون مستعداً للتحقق المزدوج من المعلومات لتجنب هجمات الهندسة الاجتماعية. كما يعد تثقيف ذويك، وخاصة الأطفال وكبار السن، من الأمور الهامة أيضاً».