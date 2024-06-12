194 مليار دولار إنفاق المنطقة على «المعلوماتية» 2024

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت أحدث توقعات شركة «جارتنر»، إلى أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات في 2024، سيصل إلى نحو 193.7 مليار دولار بزيادة 5.2 % عن العام الماضي 2023.

وقالت ميريام بيرت، نائب الرئيس التنفيذي للتحليلات لدى «جارتنر»: «على الرغم من انخفاض مستويات التضخم في المنطقة إلا أن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تواصل مواجهة التحديات بسبب استمرار حالة عدم اليقين التي تسببت بها تخفيضات إنتاج النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تعطل سلسلة التوريد في عدد من خطوط الشحن العالمية. ونتيجة لذلك، فإن المؤسسات المحلية أصبحت أكثر حذراً في ما يخص إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات».

وعلى الرغم من النمو المسجل في عام 2023، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات بنحو 0.3 خلال عام 2024.

ومن المتوقع أن يشهد إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2024 زيادة بنسبة 9.6 %، وقالت بيرت: يقوم قادة تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنفاق على المزيد من الخدمات المهنية والاستشارية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق على الأجهزة بنسبة 4.5 % خلال عام 2024 بسبب الطلب غير المتكافئ على الأجهزة الأحدث.