هجوم إلكتروني على موقع ياباني لمشاركة الفيديو

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

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تعرض موقع «Niconico» الياباني الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، «لهجوم إلكتروني واسع النطاق» ما دفعه إلى توقيف خدماته، وفق ما أعلنت شركة «دوانغو» المشغلة له.

وقالت «دوانغو» في بيان «يتعرض موقع «Niconico» حالياً لهجوم إلكتروني واسع النطاق، وعلقنا خدماتنا لتقليل الأضرار».

وأضافت «نجري تحقيقات ونتخذ إجراءات مضادة، لكننا لن نتمكن من استعادة الخدمة حتى نتأكد من أمن الموقع»، موضحة أنها لا تتوقع أن تكون قادرة على استعادة الخدمة في نهاية هذا الأسبوع.

ويعد «Niconico» واحداً من أبرز المواقع المخصصة لمشاركة الفيديو في اليابان، كما أنه يوفر بثاً مباشراً لبرامج بما في ذلك المؤتمرات الصحافية للمسؤولين الحكوميين.

وبالإضافة إلى «Niconico»، تأثر الموقع الرسمي للشركة الأم «كادوكاوا» وموقع التجارة الإلكترونية التابع لها «إبتن» بالهجوم الإلكتروني.

وقالت «كادوكاوا» ومقرها في طوكيو الأحد «نقدم اعتذارنا لإثارة مخاوف بشأن عدم إتاحة العديد من المواقع الإلكترونية لمجموعة كادوكاوا منذ ما قبل فجر السبت».

وأشارت إلى أنها تحقق في تأثير الهجوم، بما في ذلك «ما إذا كانت حصلت عملية تسريب للمعلومات» وتتعاون مع خبراء خارجيين والشرطة.