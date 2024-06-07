«مايكروسوفت» تطلق أدوات جديدة لتسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل شركة مايكروسوفت على تمكين المطورين في المنطقة من ابتكار تجارب فريدة من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاق منتجات جديدة وتحديث المميزات ضمن حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي التي أُعلن عنها في مؤتمر «بيلد 2024».

وتشمل التحديثات الجديدة في خدمات أزور للذكاء الاصطناعي التي تقدمها مايكروسوفت إطلاق منصة «أزور ستوديو للذكاء الاصطناعي» باعتبارها جزءاً رئيساً من منصة «مايكروسوفت كوبايلوت»، التي أصبحت متاحة الآن للجمهور.

إضافة إلى ذلك، أصبح نموذج (GPT-4o) الثوري الذي طورته شركة «أوبن إيه آي» متاحاً على منصة «أزور ستوديو للذكاء الاصطناعي» وكواجهة لبرمجة التطبيقات. ويتميز هذا النموذج المتطور والثوري بالقدرة على معالجة النصوص والصور والصوت، ما يخلق تجارب جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتفاعلي، وكذلك أطلقت مايكروسوفت نموذج (Phi-3-vision) متعدد الوسائط، وهو جزء من مجموعة نماذج اللغة الصغيرة (Phi-3)، التي طورتها شركة مايكروسوفت، وتتوفر الآن نسخة تجريبية منه على منصة أزور.

علاوة على ذلك، تسعى شركة مايكروسوفت إلى تمكين المطورين من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال التحديثات في منصة «مايكروسوفت فابريك». وتتضمن هذه التحديثات ميزة تدفق البيانات خلال الوقت الفعلي، وتتوفر نسخة تجريبية منها حالياً.