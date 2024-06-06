«سامبا نوفا» تتفوق على «إنفيديا» في اختبارات السرعة

المصدر: (دبي - البيان )

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حققت سامبا نوفا سيستمز، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، تقدماً على «إنفيديا» بعد أن حصلت على المركز الأول في اختبارات التعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة التي أجرتها مؤسسة تحليلات الذكاء الاصطناعي المستقلة (Artificial Analysis)، حيث تمكّنت منصة سامبا-1 تيربو التابعة للشركة في التعامل مع أكثر من 1000 معامِل أو رمز في الثانية، مما مكّنها من تحقيق رقم قياسي في التعامل مع نماذج ميتا اللغوية الضخمة (Llama 3 8B).

وفي المقابل، تتطلب الشركات المنافسة مئات الرقائق لتشغيل نسخة واحدة فقط من النماذج اللغوية الضخمة، وذلك بسبب القيود على سعة الذاكرة، إذ توفر وحدات معالجة الرسوميات أداء أقل وسعة ذاكرة أقل. ويمكن لـشركة سامبا نوفا تشغيل مئات النماذج اللغوية الضخمة على عقدة واحدة مع الحفاظ على هذه السرعة القياسية، مما يجعل الكلفة الإجمالية للملكية أقلّ بمقدار 10 مرات مما توفره الشركات المنافسة.

وقال رودريغو ليانغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس سامبا نوفا: «تكمُن مهمتنا في توفير نظام ذكاء اصطناعي مخصّص لكل مؤسسة وبأقل كلفة ممكنة. وإننا نجمع بين السرعة الفائقة في تحليل البيانات وبين الدقة في النتائج، مما يمكّن المطورين من الاستفادة من قوة النماذج اللغوية الكبيرة والمخصّصة في مؤسساتهم لتبسيط سير العمل وتسريع عملية الابتكار».