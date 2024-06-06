«إير ليكويد» الفرنسية تستثمر في رقائق الذاكرة

المصدر: (باريس - د ب أ)

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قالت شركة إير ليكويد الفرنسية العاملة في مجال الغازات الصناعية، أمس، إنها سوف تستثمر أكثر من 250 مليون دولار في مصنع جديد لإنتاج الغاز الصناعي في الولايات المتحدة.

وفي إطار عقد طويل الأمد مع شركة ميكرون تكنولوجي، فإن المنشأة سوف توفر كميات كبيرة من الغازات الصناعية عالية النقاء لإنتاج رقائق الذاكرة.

وسوف تشيد إير ليكويد منشأة الإنتاج وتمتلكها وتشغلها. وسوف تنتج المنشأة التي ستقع بولاية إيداهو كميات كبيرة من النيتروجين فائق النقاء وغيره من الغازات لميكرون وكذلك لغيرها من العملاء بالمنطقة. ومن المتوقع أن تجلب المنشأة مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة في إيداهو وسوف تبدأ التشغيل بحلول نهاية 2025.