«تينابل» تطلق منصة سحابية لحماية التطبيقات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «تينابل» عن إطلاق منصتها السحابية لحماية التطبيقات في الإمارات، حيث تساعد المؤسسات في تخفيض المخاطر السيبرانية في البنية التحتية السحابية والهويات وأحمال العمل، بينما تتمكن من الامتثال لمتطلبات حفظ البيانات. كما تساعد المنصة العملاء في فهم مدى التعرض للمخاطر ومعرفة الثغرات ذات الأولوية لإصلاحها. ويأتي هذا الإعلان في مرحلة بالغة الأهمية في مشهد الحوسبة والأمن السحابيين بالمنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات، اعتماداً سريعاً للتقنيات السحابية، مدفوعة برؤية تعطي الأولوية للبنية السحابية. ويشير تقرير حديث صادر عن «ماكينزي آند كومباني» إلى أن الخدمات السحابية يمكن أن توفر ما يصل إلى 183 مليار دولار من القيمة بحلول عام 2030، نتيجة لابتكار منتجات جديدة والتوسع فيها، إلا أن ذلك يزيد مخاوف المخاطر السيبرانية أيضاً بسبب اتساع السطح المعرض للهجمات والذي يتجاوز البنى التحتية التقليدية.

وقال ماهر جادالله، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تينابل»: سيسهم الوصول إلى منصة «تينابل» للأمن السحابي وحلول تينابل لإدارة الثغرات في تمكين الشركات من فهم عمل المجرمين السيبرانيين وكيفية اختراقهم للبنية التحتية، لتتخذ بدورها التدابير الاستباقية التي تمنع الاختراق.