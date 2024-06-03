حسابات ألعاب المستخدمين غير قابلة للتوريث

المصدر: (برلين - د ب أ)

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عندما يموت المستخدم افتراضياً أثناء ممارسة ألعاب الكمبيوتر، يمكنه عادة العودة إلى آخر مكان وصل إليه أثناء اللعبة. لكن في حال وفاة المستخدم بالفعل، فإن كل ما حققه من تقدم في ألعاب سينتهي، بحسب إحدى أكبر منصات ألعاب الكمبيوتر في العالم.

ورداً على سؤال لأحد المستخدمين، عن إمكانية قيامه بنقل حساباته وإنجازاته في ألعاب الكمبيوتر إلى شخص آخر، قالت منصة ستيم لألعاب الكمبيوتر: «للأسف حسابات ستيم والألعاب غير قابلة للنقل... يؤسفني إبلاغك بأنه لا يمكن نقل حسابك على ستيم إلى آخر، بناء على إرادتك».

وقالت شركة فالف المشغلة لمنصة ستيم، إنها لا تستطيع أيضاً نقل بيانات التسجيل الخاصة بمستخدم راحل، أو دمج الحساب في حساب آخر. بمعنى آخر، عندما «تموت ستموت مجموعة ألعابك على منصة ستيم معك».

ورغم أن سياسة شركة فالف بالنسبة لعدم نقل حسابات لعب المستخدم بعد رحيله منطقية من المنظور الاقتصادي، فإن تقبلها صعب بالنسبة لأي شخص يريد الاحتفاظ بسجل ألعابه مع أحد أحبابه، بعد رحيل الأخير عن الحياة.

ورغم ذلك، ذكر تقرير آرس تكينيكا المهتم بالتكنولوجيا، أن هناك إمكانية لضمان استمرار ألعاب المستخدم بعد رحيله.

وبحسب الشروط العامة لمنصة ستيم، فإنه يحظر نقل بيانات الوصول إلى الحساب إلى أي طرف آخر، دون الحصول على إذن.

ولكن أحد المستخدمين كتب على منصة ريدإت يقول، إن «الوريث» سيحتاج إلى تجاوز عقبة توثيق الهوية لكي يواصل استخدام حساب المستخدم الراحل، وهو ما يعني ضرورة استخدامه للبريد الإلكتروني المسجل لصالح الحساب، لكي يستكمل عملية الدخول إلى حساب الألعاب.