«سونوس» تطلق سمّاعات الرأس «أيس» في الإمارات 11 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سونوس Sonos» عن إطلاق أول سمّاعات رأس لها في الإمارات ابتداءً من 11 يونيو الجاري، باسم «سونوس أيس» Sonos Ace، لتدخل بعد طول انتظار مجال تصميم أجهزة الصوت الفردية .

تعتبر «سونوس» شركة متخصصة في مجال الأنظمة الصوتية، وإذا بها تستفيد من خبراتها في تصميم أجهزة الصوت المبتكرة تغير مفهومنا عن الاستماع من سماعات رأس بلوتوث فاخرة، ترتدى على الأذنين، وتصدر صوتاً محيطياً دقيقاً ومماثلاً للصوت الأصلي، كما تمتاز بخاصيتين عالميتي المستوى، هما الإلغاء النشط للضوضاء، والوضع الواعي، وتوفر لك أفضل تجربة غامرة عالية الدقة من منزلك الخاص بفضل تكنولوجيا TrueCinema الجديدة من «سونوس».

وقال باتريك سبينس، الرئيس التنفيذي لشركة «سونوس»: «ابتكرنا سمّاعات الرأس Sonos Ace التي تجمع فيها كل المعلومات التي اكتسبتها الشركة على مدى عقدين من الريادة في تكنولوجيا الصوت، للحصول على تصميم بسيط يوفر صوتاً آسراً وراحة تدوم طويلاً، سيدخل مجال أجهزة الصوت الفردية العالمي المحبوب من بابه العريض».