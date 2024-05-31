«دبي للإنترنت» تؤكد أهمية الابتكار لتسريع التحول التكنولوجي العالمي

المصدر: مراكش - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مدينة دبي للإنترنت أهمية التعاون والعمل المشترك للتحفيز على الابتكار ذي الأثر الملحوظ عبر تطويع أحدث التقنيات كتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس أفريقيا»، الذي يجري تنظيمه في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وساهمت مدينة دبي للإنترنت، التابعة لمجموعة «تيكوم» في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الطموحة على مستوى المنطقة منذ 25 عاماً، عبر استقطاب ما يزيد عن 3500 عميل من أبرز صناع التكنولوجيا مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«ماستر كارد»، لدعم الابتكار الذي يسهم في تحقيق أثر عالمي ملحوظ.

وتعد مدينة دبي للإنترنت من مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، حيث تعتبر المجموعة محركاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في دبي، ومساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

وتعكس الإنجازات والنجاحات البارزة التي حققتها مدينة دبي للإنترنت منذ تأسيسها ولغاية اليوم دور الإبداع المشترك في دفع عجلة النمو الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي قدماً، وذلك من خلال أبرز الشركات الرائدة في القطاع وبفضل الإستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها إمارة دبي، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها مؤخراً، لتحقيق قيمة مستدامة لأجيال الغد حول العالم.

وأشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» – القطاع التجاري إلى دور برامج تسريع الأعمال وتمكينها المبتكرة في إيجاد سبل مشتركة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الواعدة وضمان قدرتها على تحقيق الابتكار ذي الأثر العالمي الملحوظ، موضحاً أن مدينة دبي للإنترنت تملك ما يلزم من مقوّمات فريدة لدعم هذه الأهداف الطموحة، بصفتها نقطة انطلاق التحول الرقمي على مستوى المنطقة والوجهة الرائدة التي تضم نخبة من أبرز شركات حلول الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وقال: تضمّ مدينة دبي للإنترنت نخبة من الخبرات العالمية التي تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على الجميع انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد.