71 مليار دولار عائدات متوقعة لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أحدث توقعات شركة «جارتنر» للأبحاث عن وصول عائدات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى 71 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 33 % عن 2023.

وقال آلان بريستلي، نائب الرئيس للتحليلات لدى «جارتنر»: يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً في إذكاء الطلب على الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي عالية الأداء في مراكز البيانات.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لمسرعات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المخدمات والتي تسهم في تخفيف أعباء معالجة البيانات عن المعالجات الدقيقة، إلى 21 مليار دولار في 2024، لترتفع لاحقاً إلى 33 مليار دولار بحلول 2028.

وتشير توقعات «جارتنر» إلى أن شحنات الكمبيوترات الشخصية المعززة بالذكاء الاصطناعي ستشكل 22 % من إجمالي شحنات الكمبيوترات الشخصية في 2024 وأن تصبح 100 % من مشتريات المؤسسات للكمبيوترات الشخصية بحلول نهاية 2026 هي كمبيوترات شخصية معززة بالذكاء الاصطناعي.

وتشتمل الكمبيوترات الشخصية المعززة بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الشبكات العصبية، ما يتيح للكمبيوترات الشخصية المعززة بالذكاء الاصطناعي العمل لفترات أطول، وبمستويات أقل من الضجيج والحرارة الناتجة عنها، مع إمكانية أداء مهام الذكاء الاصطناعي بصورة مستمرة في الخلفية، ما يوفر فرصاً جديدة وهائلة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الأنشطة اليومية.