«أبل» تكشف عن مزايا جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

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تكشف شركة «أبل» خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، المعروف اختصاراً بـ«دبليو دبليو دي سي 2024» خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو المقبل في «أبل بارك» في كاليفورنيا، عن مزايا وبرامج جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجهة إلى المستخدمين والمطورين على حد سواء.

وسوف يشهد المؤتمر عقد أكثر من 100 جلسة تقنية على مدار الأسبوع، حيث يمكن للمطورين الحصول على فرصة للاستماع إلى مهندسي «أبل» ومصمميها وغيرهم من الخبراء للتعمق أكثر في أحدث التقنيات وأطر العمل، كما ستكون الجلسات متاحة على تطبيق «أبل ديفيلوبر» وموقع الويب وقناة يوتيوب.

وسوف يكرم تحدي «أبل سويفت» للطلاب هذا العام 50 فائزاً، حيث ستتاح لهم فرصة زيارة «أبل بارك» للاستمتاع بتجربة مدتها ثلاثة أيام، وستعلن «آبل» عن الفائزين بجوائز «أبل ديزاين أووردز» السنوية.

أيضاً من المتوقع أن تعلن الشركة خلال المؤتمر عن آخر تحديثات برامجها، حيث سيكون أبرز ما في هذا الحدث هو الذكاء الاصطناعي التوليدي.