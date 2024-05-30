«إنفيديا» تهدد عرش القيمة السوقية لـ«أبل»

المصدر: (سان فرانسيسكو - وكالات)

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ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» 6 %، لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع، ما يجعل القيمة السوقية لأسهم شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، بعيدة بحوالي 100 مليار دولار فقط، عن تجاوز «أبل». وكان آخر تداول لسهم الشركة عند 1128 دولاراً، ما يعني وصول القيمة السوقية إلى 2.8 تريليون دولار، مقارنة بقيمة سوقية قدرها 2.9 تريليون دولار لشركة «أبل»، وهي ثاني أكبر شركة من حيث القيمة في وول ستريت، بعد «مايكروسوفت».

وتضاعفت أسهم الشركة حتى الآن هذا العام، بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، وأعلنت «إنفيديا»، التي كانت واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، عن قفزة خمسة أضعاف في الإيرادات في قطاع مراكز البيانات الخاصة بها الأسبوع الماضي، حيث يصطف العملاء للحصول على رقائقهم عالية الأداء.

وقال دان كواتسوورث محلل الاستثمار في شركة «AJ Bell»، عندما سئل عن ارتفاع السهم: الأعمال تسير بشكل جيد للغاية، وهناك الكثير من الفرص لمواصلة النمو، ولا يزال موضوع الذكاء الاصطناعي له أقدام.

وتعتبر «أبل» منذ فترة طويلة، من الأسهم التي لا بد من امتلاكها في وول ستريت، إلا أن أداء الشركة كان أقل من أداء شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت حوالي 2 % هذا العام، حيث تعاني من ضعف الطلب على «آيفون»، والمنافسة الشديدة في الصين.