البريد الإلكتروني مصدر رئيس للهجمات الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد 83 % من الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات في استطلاع للرأي أجرته شركة «ميميكاست» بعنوان «حالة أمان البريد الإلكتروني 2023»، أن البريد الإلكتروني يعد المصدر الرئيس للهجمات الإلكترونية.

وتعد هجمات التصيد الاحتيالي من أكثر أساليب مجرمي الإنترنت انتشاراً وفعالية ضد الأعمال التجارية. حيث تهدف هذه المكائد إلى تضليل الموظفين للإفشاء عن معلومات حساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول، أو البيانات المالية، وذلك عبر التظاهر بكونها مصادر مشروعة.