«الأمن السيبراني» يوصي بتحديث أجهزة الراوتر لسد ثغرات أمنية

المصدر: البيان

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أوصى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات المستخدمين بتحديث أجهزة الراوتر الخاصة بشركة «تي بي لينك» إلى أحدث إصدار، وذلك لسد عدة ثغرات أمنية، قد تسمح للمهاجمين بالحصول على تنفيذ أوامر عشوائية على الجهاز المستهدف.

وكانت شركة تي بي لينك قد أطلقت تحديثات أمنية جديدة لسد عدة ثغرات أمنية بأجهزة الراوتر Archer C5400X gaming والذي قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد تسمح للمهاجمين بالحصول على تنفيذ أوامر عشوائية على الجهاز المستهدف.

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