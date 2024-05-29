675.4 مليار دولار الإنفاق العالمي المتوقع على السحابة العامة 2024

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توقعت شركة «جارتنر» للأبحاث أن ينمو الإنفاق االعالمي على خدمات السحابة العامة بنسبة 20.4 % ليصل إلى 675.4 مليار دولار في 2024، وذلك في زيادة عن الرقم السابق المسجل في 2023 والبالغ 561 مليار دولار، وسيكون هذا النمو مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات.

كما توقعت الشركة أن ينمو إنفاق المستخدم النهائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خدمات السحابة العامة بنسبة 19.8 % ليصل إلى 7.3 مليارات دولار في 2024.

وقال شاليندرا أوبادياي، محلل الأبحاث الرئيسي لدى «جارتنر»: من المتوقع أن يشهد الإنفاق على السحابة العامة نمواً متزامناً مع توجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحول إلى شركات رقمية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن دول الشرق الأوسط تبحث عن هدف اقتصادي مشترك يتمثل في التركيز على التكنولوجيا والبيانات. إلى جانب ذلك، تستخدم المؤسسات السحابة كعامل تمكين للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال بهدف تحسين القدرات.

من جهته، قال سد ناغ، نائب الرئيس للتحليلات لدى «جارتنر»: إن النمو المستمر الذي من المتوقع أن نشهده في الإنفاق على السحابة العامة، يعود في قسم كبير منه إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. ( دبي - البيان)