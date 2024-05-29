«أوبن إيه آي» تؤسس لجنة للأمن والسلامة مع بدء تدريب نموذج ذكاء اصطناعي جديد

المصدر: ( سان فرانسيسكو - وكالات )

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أسست شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية لجنة للأمن والسلامة تضم رئيسها التنفيذي سام ألتمان، مع بدء أعمال تدريب نموذج جديد للذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة في منشور عبر مدونتها الإلكترونية إن اللجنة سوف تضم أيضاً كلاً من المديرين بريت تايلور، ونيكول سيليجمان.

وتتضمن اختصاصات ومسؤوليات اللجنة تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة في شأن القرارات المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات وأعمال الشركة مطورة تطبيق المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي».

وكان رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان قد دافع عن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تعتمده شركته في نموذجها، عاداً أنه آمن بما يكفي، وحض الفاعلين في القطاع على تحقيق تقدم سريع في هذه التكنولوجيا، على الرغم من الجدل المُثار راهناً في شأن الشركة المبتكرة لبرنامج «تشات جي بي تي».

وقال ألتمان إن «تشات جي بي تي 4» بعيد عن المثالية ولا يزال أمامنا عمل كثير، ولكنه يعد عموماً قوياً بما يكفي وآمناً لعدد كبير من المستخدمين. وأكد أنه سيتعامل بجدية مع جانب السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي يزداد استخدامها على نطاق واسع على الرغم من الغموض في عملها.