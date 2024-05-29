«كانون» و«هايدلبرجر» تطوران الطباعة الهجينة

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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أعلنت شركة «كانون» اليابانية لأجهزة التصوير، وشركة «هايدلبرجر دروكماشينن» الألمانية، عن شراكة بينهما لتطوير الطباعة الهجينة. وكشفت الشركتان كذلك عن تعاونهما العالمي في المبيعات والخدمات وفي مجال طابعات «الانك جيت»، بهدف تعزيز الدعم لمؤسسات الطباعة التجارية التي تنتقل نحو الإنتاج الهجين الرقمي.

وقالت شركة «هايدلبرجر» إنها ستقوم بتوسيع محفظتها التكنولوجية من خلال تقديم عائلة من منتجات طابعات «الانك جيت» الخاصة بها، اعتماداً على طابعة «انك جيت بي 2» ذات التغذية بالورق، والتي أعلنت «كانون» عنها حديثاً، وطابعة «انك جيت بي 3» الراسخة ذات التغذية بالورق.

ومن المقرر أن يتم دمج الطابعتين في سير عمل «برينكت» الخاص بـ «هايدلبرجر»؛ وقالت الشركة إنه سيتم توفير الصيانة وحبر «سافيرا» من خلال «هايدلبرجر».