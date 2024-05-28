«إكس إيه آي» تجمع 6 مليارات دولار

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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جمعت شركة «إكس إيه آي» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يملكها إيلون ماسك، تمويلاً جديداً بقيمة 6 مليارات دولار. وتهدف الشركة من جولة التمويل من السلسلة بي (وهي جولة تمويل مشتركة للشركات الناشئة، ويمكن استخدامها لزيادة التمويل المتاح لشركة ناشئة، من خلال إضافة مستثمرين جدد) إلى تكثيف تحديها لزملاء ماسك السابقين في شركة أوبن أيه آي.

وقالت شركة «إكس ايه آي» التي يملكها ماسك في منشور على مدونتها على الإنترنت إنها تعتزم استخدام الأموال لطرح أول منتجاتها في السوق، وبناء بنية تحتية متقدمة، وتسريع الأبحاث وتطوير التقنيات المستقبلية. وقال ماسك في منشور على منصة «إكس»، إن القيمة المقدرة للشركة قبل الحصول على التمويل الجديد كانت 18 مليار دولار.