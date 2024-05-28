تقنيات «كاسبرسكي» المتطورة تكشف عن 3 برمجيات سرقة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف فريق بحثي تابع لشركة «كاسبرسكي»، 3 برمجيات سرقة جديدة سببت قلقاً للعديد من المستخدمين بفضل تقنياتها المتطورة التي بدورها سلطت الضوء على الأساليب المتطورة للمجرمين السيبرانيين.

أولى هذه البرمجيات «Acrid» التي تقدم قدرات برمجية سرقة نموذجية، بما يشمل سرقة بيانات المتصفح، واختلاس محفظة العملات المشفرة، واستخراج الملفات، أما البرمجية الثانية فهي «ScarletStealer»، فبدلاً من سرقة البيانات مباشرة، تقوم البرمجية بتحميل ملفات تنفيذية إضافية، وتستهدف بشكل أساسي محافظ العملات المشفرة، والبرمجية الثالثة «Sys01»، وهي ناقل للعدوى الفيروسية فتجذب المستخدمين بملفات أرشيف خبيثة تحت عباءة محتوى للبالغين.

وقالت تاتيانا شيشكوفا، كبيرة الباحثين الأمنيين في «كاسبرسكي»: «يعد ظهور برمجيات السرقة الجديدة تذكيراً صارخاً بالطلب الكبير لعالم الجريمة على الأدوات المسهلة لسرقة البيانات، ومع احتمال حدوث عواقب وخيمة مثل الخسائر المالية وانتهاكات الخصوصية، فمن الضرورة للأفراد والمؤسسات على حد سواء أن يكونوا يقظين وأن يتخذوا تدابير أمن سيبراني استباقية، ولذا تنصح «كاسبرسكي» بشدة بتحديث البرمجيات، وتوخي الحذر في أثناء تحميل الملفات وفتح المرفقات، واستكشاف حلول أمنية قوية لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات دائمة التطور».