«آبل» نحو إطلاق جهازين قابلين للطي 2026

المصدر: (سان فرانسيسكو - وكالات)

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كشف مينج شو كوا، محلل «آبل» التقني تفصيلات جديدة عن غزو الشركة للأجهزة القابلة للطي. ويتوقع أن تطلق الشركة جهازين قابلين للطي في النصف الأول 2026، ما يتماشى مع الشائعات السابقة التي تشير إلى إطلاق جهاز يشبه الحاسوب اللوحي القابل للطي أواخر 2025 أو أوائل 2026.

وتبحث «آبل» في حجمين: خيار أكبر مقاس 20.25 بوصة وخيار أصغر قليلاً مقاس 18.8 بوصة، عند طيها تتحول إلى مقاس 14-15 بوصة و13-14 بوصة على التوالي.

ومن المتوقع أن تكون «إل جي» المورد الحصري لهذه اللوحات القابلة للطي، وكذلك تعطي «آبل» التصميم الخالي من التجاعيد الأولوية. وبالنظر إلى ارتفاع تكاليف المكونات، يتوقع مينج شو كوا، أن يكون سعر الإطلاق مشابهاً لسعر «فيجن برو» الحالي، والذي يبدأ بسعر باهظ قدره 3499 دولاراً.