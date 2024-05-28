دراسة: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة تشغيل الشبكات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة مسحية صادرة عن شركة «سِينّا»، التي تعمل في الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي قادر على رفع كفاءة تشغيل الشبكات بنسبة تتجاوز 40%. وأبدت الدراسة تفاؤلاً متزايداً بين مزودي خدمات الاتصالات بمستقبل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إذ يرى أكثر من نصف مهندسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستبيان أن استخدام الذكاء الاصطناعي يرفع الكفاءة التشغيلية للشبكات بنسبة تتجاوز 40%.

وتناولت الدراسة، الدور الحاسم الذي تؤديه السحابة في دعم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الشبكات، ويفضل 43% من مزودي خدمات السحابة تمكين خدمات الذكاء الاصطناعي، فيما يميل 37% إلى مراكز البيانات الخاصة بمزودي الخدمات السحابية العامة، وفي الوقت نفسه، يخطط 21% فقط من المشاركين لاعتماد نموذج السحابة الهجين.

وقال يورغن هاثييه، مدير المعلومات الدولي في «سِينّا»: «يعد استيعاب التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، خطوة أساسية نحو الحفاظ على القدرة التنافسية في القطاع الرقمي المتغير باستمرار، ويسلط الاستبيان الضوء على التوقعات المتفائلة على المدى البعيد بين مزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز تشغيل الشبكات، فضلاً عن الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي وضخ الاستثمارات في البنية التحتية والاستفادة من الخبرات لتحقيق تلك الفوائد كاملة.

ويعتقد المشاركون في الدراسة، أن هناك حاجة إلى تبني حلول مبتكرة جديدة عبر البنية التحتية وشبكة الألياف.