«سوني» تعرض رؤيتها لمستقبل «بلايستيشن» خلال 10 سنوات

المصدر: (طوكيو - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت شركة «سوني»، رؤيتها المستقبلية للسنوات العشر المقبلة، بشأن عدد من المنتجات المتعلقة بصناعة الترفيه، ومن بينها لمحة تتعلق بشكل تجربة اللاعبين مع منصة «بلايستيشن» خلال العقد المقبل. ونشرت الشركة، مقطع فيديو يُظهر الطفرة التي من المتوقع أن يشهدها سوق صناعة المحتوى الترفيهي خلال الفترة المقبلة.

وتضمن المقطع المصور أيضاً، مسطحاً ممتداً وكأنه شاشة ضخمة تعمل باللمس، يمكن تمرير المحتوى عليها من خلال حركة اليد، إلى جانب قدرتها على عرض محتوى هولوجرام مجسم ثلاثي الأبعاد، مع إمكانية استخدام حركات اليد للتحكم في التصميم، والألوان بشكل طبيعي.

وبمجرد الانتهاء من عملية إعداد وتحضير المحتوى، ضغط أحد عناصر الفريق الذي ظهر في المقطع المصور على زر النشر «Publish»، لينتشر سريعاً على الإنترنت، ويصبح متاحاً على عدد كبير من الشاشات، والتي لفتت تصميماتها المميزة انتباه جمهور «سوني». وكانت الشاشات ذات تصميمات مختلفة، إحداها مستطيلاً ويمسك به أحد المستخدمين وكأنه هاتف في وضع أفقي، ولكن الجهاز بالكامل كان عبارة عن شاشة، كما كان هناك تصميم آخر أقرب لحجم جهاز «آيبود» ولكن بشكل بيضاوي.